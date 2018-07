Intelligent investieren: Es geht um die Gewinne von morgen

Zudem ist zu beachten, dass das KGV zinsabhängig ist. Befinden sich die Marktzinsen auf sehr niedrigen Niveaus – wie es seit Jahren in den großen Volkswirtschaften der Welt der Fall ist –, so steigen auch die Kurswerte der Aktien: Die künftigen Gewinne der Unternehmen werden mit einem nunmehr niedrigeren Zins abdiskontiert. Das erhöht ihren Barwert und damit folglich auch die Aktienkurse. Selbst bei unveränderten Gewinnen führt also ein Umfeld fallender Zinsen zu steigenden (und vergleichsweise hohen) KGVs. Es kommt noch ein weiterer Zinseffekt hinzu.



Niedrige Zinsen verringern die Kreditkosten der Unternehmen. Das begünstigt einen Anstieg der Unternehmensgewinne – und rechtfertigt zusätzlich steigende Aktienkurse. Reagieren die Unternehmen auf die niedrigen Zinskosten mit einem steigenden Verschuldungsgrad – erhöhen sie also den Einsatz von Fremdkapital relativ zu ihrem Eigenkapital –, steigt die Eigenkapitalrendite an, beziehungsweise die Aussicht auf steigende Gewinne pro Aktie verbessert sich. Das Investieren in Aktien wird aus Sicht vieler Investoren attraktiver, und Aktienkurse sowie das KGV der Aktien nehmen zu.