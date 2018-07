Zum Schluss ist da noch Aktie C: Sie hat ein KGV von 33 – und ist damit die scheinbar teuerste Aktie. Allerdings hat sie, gemäß Ihren Schätzungen, ein überaus kräftiges Gewinnwachstum von 50 Prozent pro Jahr für die kommenden Jahre. Das wiederum bedeutet, dass sich der Kauf der Aktive C nach nur etwas mehr als sechs Jahren amortisiert hat – also früher als bei Aktie B und auch bei Aktie A. Der Blick auf das KGV hätte folgende Empfehlung gegeben: A ist attraktiver als B, und B ist attraktiver als C. Die Berücksichtigung der künftigen Gewinnentwicklung hätte C den Vorzug vor A gegeben, und A vor B.