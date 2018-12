Rutscht der Börsenkurs unter den Wert der Aktie, ist das kein Grund, unruhig zu werden. Früher oder später wird sich das korrigieren, der Börsenkurs also wieder dem Aktienwert zustreben. Anders verhält es sich in dem Fall, in dem der Wert der Aktie überschätzt wurde. Ist der Börsenkurs auf den gesunkenen Wert gefallen, ist es angeraten zu verkaufen – und den Buchverlust zum Kapitalverlust werden zu lassen – wenn man Investitionsalternativen hat, die eine höhere Rendite versprechen als das Festhalten an der bisherigen, fehleingeschätzten Investition.