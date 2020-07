Interaktiver Rechner Wer in Deutschland wirklich reich ist

„Recht unabhängig davon, wie Reichtum definiert wird, ordnen sich selbst nur wenige der Oberschicht beziehungsweise den Reichen zu“, urteilen die Verteilungsexperten des IW Köln. So gäben in Umfragen die meisten Menschen an, dass Reichtum erst ab etwa 7000 bis 10.000 Euro Nettoeinkommen im Monat beginne. Tatsächlich definiert die amtliche Statistik Reichtum jedoch in der Regel als das Doppelte des Medianeinkommens – also eben 3892 Euro bei Singles.