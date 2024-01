Internationale Börsen Das sind die Öffnungszeiten in New York, Frankfurt und Co.

Die New Yorker Börse an der Wall Street gilt als die größte Wertpapierbörse der Welt nach Marktkapitalisierung. Die Öffnungszeiten der New York Stock Exchange (NYSE) richten sich nach den Standards in Nordamerika. Geöffnet ist die NYSE werktags von 9:30 Uhr bis 16:00 Uhr, was in Europa 15:30 Uhr bis 22:00 Uhr entspricht. Samstags und sonntags bleibt die Börse in New York geschlossen.