Internationaler Frauentag Krypto-Parfüm für Frauen? Was für ein Quatsch!

Der Kryptoduft soll nach Ozon, Salz und Moos riechen – immer noch besser als der wohl realistischere „Krypto-Geruch“ nach Männerschweiß, Energydrinks und schlecht gelüfteten Schlafzimmern. In den sozialen Medien machen sich Nutzer über die Aktion lustig („Imagine the smell“) und zerreißen die Kampagne als sexistisch. „Als Frau in der Kryptoindustrie ist das das Dümmste, was ich je gesehen habe“, schreibt eine Nutzerin auf X (ehemals Twitter). Ein anderer Nutzer weist zurecht darauf hin, dass Binance einfach mehr Frauen einstellen sollte, wenn sich die Kryptobörse mehr Frauen in der Krypto-Community wünscht.