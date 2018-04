„Bitcoin ist nicht die Währung der Zukunft“

Sie sehen in Kryptowährungen bereits eine völlig neue Anlageklasse. Der Blick auf ein paar Kennzahlen zeigt, welchen Umfang sie nach wenigen Jahren am Markt bereits hat. Während sich auf dem Handelsplatz Xetra der Börse Frankfurt gut 2400 Produkte handeln lassen, gibt es weltweit bereits mehr als 1500 Kryptowährungen. Und seit Anfang 2017 nutzen auch immer mehr Technologie-Start-ups die Möglichkeit, eigene digitale Münzen auszugeben, und so ihr Geschäftsmodell zu finanzieren. Mehr als neun Milliarden Dollar haben Anleger weltweit bereits in ihre ICO-Tokens investiert, also in eine Art digitalen Gutschein.