Investieren im Bärenmarkt „Es ist besser, klug zu investieren als riskant“

Ist es nicht ein legitimes Ziel, die Märkte übertreffen zu wollen?

Ja, aber es kann in Wunschdenken umschlagen. Wir können uns wünschen, dass Bundesanleihen drei Prozent Rendite bringen. Es wird dadurch aber nicht wahrer. Ich denke, es ist ein guter Start, die Realität zu akzeptieren. Das Problem ist, dass viele Anleger in den Rückspiegel schauen und sagen: Diese Rendite war in der Vergangenheit möglich, diese Rendite will ich auch in Zukunft erzielen.