Die immer stärker in die Städte drängende Bevölkerung und das steigende Pro-Kopf-BIP führen in den Schwellenländern zu einer immer höheren Kalorienaufnahme. Daher erwarte ich, dass diese Länder im nächsten Jahrzehnt maßgeblich zu der wachsenden Zahl fettleibiger und übergewichtiger Menschen beitragen werden. Fettleibigkeit wird mit einer Vielzahl medizinischer Probleme in Verbindung gebracht. Dies treibt die Nachfrage in vielen Bereichen in die Höhe, von Diabetes-Medikamenten bis zu orthopädischen Implantaten.



Es ist jedoch nicht nur die steigende Nachfrage, die das Gesundheitswesen zu einem so wichtigen Sektor für Anleger macht. Das Tempo und die Vielseitigkeit des technologischen Fortschritts sind ebenfalls beeindruckend. In diesem Zusammenhang möchte ich einige Branchensegmente hervorheben, die meiner Meinung nach für langfristige Anleger besonders vielversprechend sind.