Investieren wie die Profis So legen die drei größten Staatsfonds der Welt ihr Geld an

Die Anlagestrategien der Staatsfonds unterscheiden sich. Am transparentesten sind dabei die Norweger: Kein anderer Staatsfonds schlüsselt auf seiner Website so penibel jede einzelne Investition auf. Der norwegische Fonds ist weltweit an mehr als 9000 Unternehmen beteiligt. Der überwiegende Teil seines Vermögens ist in Aktien investiert (69,8 Prozent), ein weiterer Teil in Anleihen (27,5 Prozent), der Rest in Immobilien (2,7 Prozent) und Infrastruktur für erneuerbare Energien (0,1 Prozent).