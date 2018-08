Investition Deutschland braucht einen Zukunftsfonds

Die Große Koalition hat den Wählerinnen und Wählern eine Investitionsoffensive versprochen, um Deutschland zukunftsfest zu machen. Vor diesem Hintergrund hat die Bundesregierung verschiedene Vorhaben zur Stärkung der Investitionen geplant, so auch in den Bereichen Bildung und Betreuung, digitale Infrastruktur und Wohnungsbau. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, denn zielgerichtete öffentliche Investitionen in diesen drei Kernbereichen steigern Wachstumspotenziale und schaffen dauerhaften Wohlstand.