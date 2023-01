IOTA (MIOTA) im Überblick IOTA: Vorteile durch Smart Devices?

Trotzdem sehen die Anhänger IOTA als einen vielversprechenden Coin an. Durch die Vernetzung des IOTA-Netzwerkes mit dem Internet of Things, sehen viele ein großes Entwicklungspotenzial. Gestützt wird das Vertrauen durch diverse Partnerschaften, die IOTA in den vergangenen Jahren eingegangen ist. Unter anderem arbeitet IOTA mit Volkswagen, Bosch und der Deutschen Telekom zusammen.