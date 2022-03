James Bullard Dieser US-Notenbanker will schnellere Leitzinserhöhungen

Trotzdem weicht Bullard nicht ständig vom Mainstream seiner Kolleginnen und Kollegen ab. Und wenn er es tut, dann nicht immer mit dem Ruf nach höheren Zinsen. 2013 etwa, als die Inflation in den USA deutlich unter der Zielgröße von zwei Prozent lag, stellte sich der Notenbanker gegen die Entscheidung des FOMC, den Einstieg in den Ausstieg aus der damaligen quantitativen Lockerung zu verkünden. Um die Glaubwürdigkeit der Fed zu verteidigen, müsse man das selbstgesetzte Inflationsziel verteidigen, so Bullard damals – egal ob die Geldentwertung über oder unter dieser Marke liege. Auch 2019 hatte er sich eine Leitzinssenkung gewünscht, doch das FOMC behielt die damals gültige Rate bei. Also stimmte Bullard erneut gegen den Konsens.