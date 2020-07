Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates Das Erfolgsrezept heißt: In Technologie investieren – und nicht bloß in Immobilien

All das und mehr existiert schon in Ansätzen. Der Nährboden, in dem diese neuen Industrien aufgezogen werden, sind neue Unternehmen, die zum Teil gespeist sind vom Kapital derer, die selbst extrem erfolgreiche Technologie-Unternehmer waren oder noch sind. Hierbei schließt sich ein sich selbst verstärkender Kreis, der die neuen Musk-, Bezos- oder Gates-Charaktere erschafft. Und diese sind meist nicht in Deutschland oder Europa ansässig. Und wenn doch, so folgt der Kopf, sobald ein großer Erfolg im Ansatz erkennbar ist, irgendwann dem Ruf der großen und homogenen Märkte in Amerika.