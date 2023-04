Julian Draxler „Von Krypto bin ich nicht überzeugt“

Sie schreiben auf LinkedIn, dass Sie in Start-ups investieren, weil Sie für die Zeit nach ihrer Karriere vorbereitet sein möchten. Wie stellen Sie sich diese Zeit vor?

Das ist die große Frage, die viele Spieler oder Sportler allgemein beschäftigt. Daher möchte ich jetzt die Zeit nutzen und schon ein bisschen ausprobieren, was mir gefallen könnte und was nicht. Wenn ich in einigen Jahren nicht mehr spiele, weiß ich dann schon eher, was ich möchte.

Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass die Start-up-Welt langfristig etwas für mich ist. Außerdem möchte ich nach meiner Karriere auch im Fußball einen Fuß in der Tür behalten, und habe mich dazu in der Coronazeit schon im Bereich BWL an einer Universität weitergebildet. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, im Clubmanagement zu arbeiten. Auch da gehört inzwischen viel mehr dazu, als nur den Transfermarkt zu beobachten und kurzfristig zu reagieren. Da geht es viel um Investitionen und vor allem Strukturen, die im Verein geschaffen werden müssen.