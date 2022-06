Kampf gegen Geldwäsche: EU verschärft Regeln für Krypto-Transaktionen

Bevor das EU-Gesetz offiziell in Kraft tritt, müssen das EU-Parlament und die Länder es noch formell abnicken. Am Donnerstagnachmittag wollten sich die Unterhändler der Institutionen treffen, um weitere einheitliche Regeln für den Kryptowährungsmarkt in der EU zu verhandeln.



Lesen Sie auch: „Attacke gegen den Krypto-Space“: Wie die Regulierungswut der EU Bitcoin und Co. zusetzt