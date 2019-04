Kampf gegen Krebs als Investment Zwischen Panik und Performance

Noch immer wird etwa der häufige Brustkrebs mit Chirurgie und Chemotherapie behandelt, da hat sich seit dem Zweiten Weltkrieg bis heute nicht viel getan.

Er wird früh erkannt und die Überlebenschancen sind in den vergangenen 20 Jahren stark gestiegen. Es gibt auch gezieltere Behandlungen etwa mit Medikamenten von Daiichi Sankyo, Keytruda from Merck oder TROP-2 Medikament von Immunomedics.



Sie lenken seit dem Jahr 2000 sehr erfolgreich einen Biotechfonds. Er gehört unter allen hierzulande angebotenen Fonds zu den zehn besten im Zehnjahresvergleich mit 21 Prozent Plus pro Jahr. War der Bereich Onkologie dort ein besonderer Kurstreiber, oder warum kommt jetzt der spezialisierte Fonds?

Durch die Alterung der Bevölkerung in vielen Ländern der Welt erhalten statistisch 40 Prozent aller Männer und Frauen in ihrem Leben eine Krebsdiagnose. Bis 2030 dürfte die Zahl der Krebstoten weltweit um 60 Prozent steigen, von acht auf 13 Millionen jährlich. Aber es muss nicht so kommen, denn die Fortschritte sind gewaltig. Krebstherapien sind teurer geworden, das macht die Forschung attraktiver. Die Behandlungsmöglichkeiten haben sich von der unspezifischen Chemotherapie zur zielgerichteten Zelltherapie entwickelt. In machen Nischen kommt die CAR-T-Zell-Therapie zum Einsatz, bei der gentechnologisch veränderte T-Zellen Krebszellen erkennen und bekämpfen sollen. Da gibt es noch schlimme Nebenwirkungen, aber auch erste Erfolge.