Kapitalerträge 2024 Was ist ein Freistellungsauftrag und wie funktioniert er?

Banken und Kreditinstitute bieten in der Regel einfache Formulare an, die von ihren Kunden ausgefüllt und eingereicht werden können. Sind Bankkunden dabei im Besitz von mehreren Konten bei verschiedenen Banken, muss ein Freistellungsauftrag bei jedem einzelnen Kreditinstitut erteilt werden und auf die verschiedenen Depots aufgeteilt werden. Viele Institute bieten diesen Service digital, beziehungsweise per Online-Banking an. Aufgrund der Aufteilung des Freibetrags auf verschiedene Konten, muss vorab abgeschätzt werden, wie viel Ertrag dabei je Depot abgeworfen wird.