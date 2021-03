Kapitalmarkt Hedgefonds-Schieflage zeigt das Risiko der Techblase

Ungeschoren kommen Anleger hierzulande trotzdem nicht davon, selbst wenn sie eigentlich nichts mit Hedgefonds zu tun haben. Denn der Zusammenbruch des Hedgefonds sendet gewaltige Schockwellen an die Aktienmärkte, auch die Aktie der Deutschen Bank verlor am Montag drei Prozent, obwohl der Dax leicht im Plus liegt. Die Commerzbank gab 0,8 Prozent nach. In Europa warten die Hedgefonds-Experten noch den Montag ab, um den Zusammenbruch einzuschätzen. Alle Banken, die noch Kredite an Hwang ausgegeben haben könnten, würden ihre Sicherheiten heute verkaufen, so der Tenor.