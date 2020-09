„Keinen Zweifel“, dass der Kurs weiter fallen wird Leerverkäufer Perring ist weiter short bei Grenke

Perring sagte, er sei inzwischen von vielen Leuten angesprochen worden, die „noch mehr Informationen“ hätten. Grenke könnte deshalb eine langwierige Auseinandersetzung mit Perring drohen. Der Brite sagte, er sei auf Grenke aufmerksam geworden, weil ein Freund einen Rechtsstreit mit Grenke ausfechte. Er finde es „entlarvend“, dass Grenke jetzt darüber nachdenke, schon bei der Gründung in Franchise-Unternehmen einzusteigen, die der Konzern bisher immer später gekauft habe. „Warum hat der Grenke-Konzern das nicht schon viel eher in Betracht gezogen?“, fragte Perring. Bislang hielten die ersten Jahre Finanzinvestoren die Mehrheitsanteile an den Franchise-Unternehmen, darunter die Wiener CTP, an der seit diesem Jahr auch Grenke-Gründer Wolfgang Grenke beteiligt ist.