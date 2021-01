Keith Patrick Gill Dieser Finanzberater löste den Gamestop-Hype aus

Bisher reagierte Gill nicht auf mehrere Anrufe und Nachrichten, um einen Kommentar abzugeben. Kevin Gill – Gills Bruder – bestätige, dass Roaring Kitty und DeepF***ingValue ein und dasselbe sind, indem er in einem Facebook-Post auf die „Daily Mail“-Geschichte verwies und hinzufügte: „Ähm ja. Also ist mein Bruder jetzt irgendwie berühmt.“



Anrufe und eine E-Mail an Gamestop am späten Donnerstag wurden nicht beantwortet. Das Unternehmen hat sich bisher nicht zu den Geschehnissen geäußert. Durch häufige Beiträge im WallStreetBets-Thread von Reddit wurde Gill zum Rattenfänger von Gamestop, die Screenshots seines Portfolios zur Inspiration für anscheinend Tausende von Amateur-Einzelhandelsinvestoren, mit der Folge, dass sie sich entschieden, ihm in die Aktien des angeschlagenen Einzelhändlers zu folgen.