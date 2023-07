Klaus Kaldemorgen und Christoph Schmidt „Wir haben Japan aufgestockt“

Was gibt es noch zu dem Fonds zu sagen?

Kaldemorgen: Wir versuchen uns möglichst risikoarm aufzustellen, ohne auf Aktien zu verzichten. Wir möchten schon mit einer Grundposition von 30 Prozent bis 35 Prozent in Aktien investiert sein. Wir sind im Wesentlichen in den USA, Europa und Japan investiert. Japan haben wir seit Jahresanfang aufgestockt. Japan betreibt immer noch eine sehr lockere Geldpolitik, während Europa und auch die USA mittlerweile sehr restriktiv sind. Nicht nur die Zinspolitik betreffend, sondern auch bei Anleihekäufen. Geopolitisch ist Japan gegenüber China, aber auch gegenüber anderen Märkten in eine vorteilhafte Rolle gerutscht, weil das Land einen verlässlichen Partner für den Westen darstellt, auch was Lieferketten angeht.

Schmidt: Wir haben im zweiten Quartal die Aktienposition leicht reduziert. Im Gegenzug haben wir die Kasseposition erhöht und kurzlaufende Staatsanleihen aufgebaut.

Kaldemorgen: Was mich ehrlich gesagt am meisten beschäftigt, ist diese Strukturverschiebung, die wir an den Aktienmärkten sehen. Der Unterschied von Value auf der eine Seite zu Wachstum auf der anderen Seite hat in den letzten zehn Jahren stark zugenommen. Dieses Jahr ist es grotesk: Während das Plus bei Growth aufgrund weniger hochkapitalisierter Werte fast bei plus über 20 Prozent liegt, sind es bei Value plus/minus Null. Bei einzelnen Werten ist das atemberaubend. Die großen Technologieunternehmen haben eine jährliche Performance von 30 Prozent über zehn Jahre. Die Frage ist, wird sich das drehen. Der Aktienmarkt wird Probleme bekommen, weil die Gewinne nicht weiter so stark steigen können. Die Margen gehen zurück und das gilt sicherlich auch für die großen Technologiewerte. Nur, man wird nie ganz ohne Aktien auskommen. Man wird bestimmte Aktien haben. Welche würde man lieber haben, die, die die letzten zehn Jahre schon eine ordentliche Performance erzielt haben, aus bestimmten, nachvollziehbaren Gründen. Das sind ja alles Unternehmen, die sehr stark von Größenvorteilen profitiert haben. Mittlerweile sind das auch Unternehmen, die man sich gar nicht mehr wegdenken kann. Sie sind fast schon Selbstläufer geworden. Auch diese finanzielle Stärke, die aus manchen Geschäftsmodellen erwachsen ist, könnte in Zukunft dafür sorgen, dass sie keine großen Einbrüche erleiden. Ich finde einen Mix gut zwischen aus dieser Klasse von Aktien und Aktien, die zwar weniger wachsen, dafür aber stabil sind und eine ordentliche Dividendenrendite aufweisen.