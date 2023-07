Klaus Kaldemorgen und Christoph Schmidt: „Wir haben Japan aufgestockt“

Zu Ihrem Fonds: Hätten Sie 2011 bei Auflegung Ihres Fonds mit einem so großen Erfolg gerechnet?

Kaldemorgen: Sicher nicht in diesem Umfang. Wir haben damals große Chancen im Bereich der Mischfonds gesehen. Es gab fast so eine Art Marktnische, weil viele Anleger sich vor einem Investment in Aktienfonds gescheut haben. Das ist aus der damaligen Situation zu erklären. Wir hatten 2008 eine große Krise, 2011 noch einmal starke Rücksetzer und die Anleger suchten eine Investition mit begrenztem Risiko. Gleichzeitig gab es damals bereits Fonds, die erhebliche Mittel auf sich gezogen haben. Wir waren der Meinung, dass können wir auch. Auch der Name war wichtig, weil natürlich auch der Vertrauensfaktor eine Rolle spielt. So ein Fonds ist am Anfang kein Selbstläufer. Man muss erst einmal einen Leistungsnachweis erbringen. Aber nach etwa drei Jahren war es dann tatsächlich so, dass wir unser Risikoversprechen eingehalten haben und die Anleger stärker in den Fonds investiert haben.

Schmidt: Die grundsätzliche Idee, den Anleger in der persönlichen Risikokomfortzone abzuholen, die haben wir als Ansatz für sehr überzeugend gehalten, aber wir haben uns damals nicht ausmalen können, dass der Fonds 14 Milliarden Euro groß werden würde. Aber aus heutiger Sicht können wir uns auch deutlich mehr vorstellen.

Kaldemorgen: Ich glaube, was auch tatsächlich neu war, dass wir von Vorneherein gesagt haben, wir orientieren uns nicht an einer Benchmark, auch nicht an dieser klassischen 50:50-Aufteilung zwischen Aktien und Renten, die normalerweise Multi-Asset-Fonds geprägt haben. Das wollten wir nicht, weil es Marktphasen gibt, in denen natürlich ein Anleiheinvestment fast riskanter ist als ein Aktieninvestment. Das haben wir vor allem letztes Jahr gesehen.