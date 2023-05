Kleinanlegerschutzgesetz Zinsjäger aufgepasst: Bald sind mehr Anleihen für Privatanleger handelbar

Nun will die EU mit dem Kleinanlegerschutzgesetz den Handel mit Anleihen für Privatanleger öffnen. Geht es nach der EU-Kommission, könnten die Kauf-Restriktionen gelockert werden. Simon Guntrum, Regulierungsexperte an der Börse Stuttgart, erklärt die geplante Änderung so: „Finanzinstrumente, deren variable Rückzahlung auf einer Make-Whole-Klausel beruht, sollen nicht mehr als PRIIP eingestuft werden.“ In der Folge würden sie für Privatanleger handelbar. „Dies ist zu begrüßen, da sich die Möglichkeiten von Privatanlegern für Direktinvestments in Anleihen und für die Diversifizierung von Portfolios deutlich verbessern“, so Guntrum.