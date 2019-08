Klimaanleihe Anleihe wie Automaut: Neuer Murks von der CSU

Investoren sind derzeit sogar bereit, für eine noch bis zum Jahr 2030 laufende Euro-Anleihe der KfW eine Negativrendite von minus 0,3 Prozent zu akzeptieren, weil sie die Bank als sichere Aufbewahrungsstation für ihr Geld einschätzen. Die KfW hält den Dobrindt-Vorstoß für einen „Vorschlag in der politischen Diskussion“, den sie nicht kommentiert. Die KfW bietet kein Einlagengeschäft und auch keine Sparbücher, sondern finanziert sich nur über Anleihen. Viele Sparer haben aber kein Depot, in das solche Anleihen gebucht werden müssten. Einen Teil der Privatsparer, die Dobrindt vielleicht im Blick hat, erreicht er mit Anleihen also gar nicht.



Wenn Dobrindt zwei Prozent Zinsen an Privatanleger zahlen will, um ihr Spargeld für Klimainvestitionen zu bekommen, dann muss er auch sagen, woher er das Geld für die extrem hohe und nicht marktübliche Verzinsung eigentlich nehmen will. Denn die zwei Prozent Zinsen würde die KfW doch niemals aus der eigenen Tasche zahlen, da müssten Steuerzahler ran – das wiederum könnte auch unter Subventionsgesichtspunkten Juristen auf den Plan rufen. So einfach, wie Dobrindt sich das vorstellen mag, ist das alles nicht.