Knappes Angebot, höhere Nachfrage Warum der Ölpreis weiter steigen dürfte – und wie Anleger davon profitieren

Indien bringt sich auf der Weltbühne in Position, aktuell als Gastgeber des G20-Gipfels in Neu Delhi. Die Wirtschaftsleistung des bevölkerungsstärksten Landes der Welt wird nach Schätzungen von Indiens Zentralbank, der Reserve Bank of India (RBI), im aktuellen Jahr um 6,5 Prozent wachsen. Laut US Energy Information Administration (EIA) verbraucht jeder Inder im Jahr durchschnittlich 51,4 Gallonen Rohöl. Eine Gallone entspricht 3,78541 Liter. Zum Vergleich: In China liegt der Pro-Kopf-Verbrauch bei 138,7 Gallonen, in Deutschland bei 444,5 Gallonen und in den USA gar bei 934,3 Gallonen pro Jahr.