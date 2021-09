Konditionenvergleich Die besten Prepaid-Kreditkarten

Auf Platz zwei folgt die Sparkasse Westholstein mit der Wacken Card für eine Jahresgebühr von 25 Euro. Dieses Plastikgeld ist ein Lizenzprodukt des Wacken Open Air, daher der Name. Wer Geld am Automaten zieht, zahlt im Inland zwei Prozent Gebühr, mindestens aber fünf Euro. Im Ausland entfällt die Gebühr am Automaten, auch ein Auslandseinsatzentgelt gibt es nicht. Die Karte bietet eine homöopathische Guthabenverzinsung von 0,001 Prozent sowie einen Internetkäuferschutz. Ebenfalls mit „Sehr gut“ ausgezeichnet wurde die LLB Visa Card Basis. Sie kostet 39 Euro pro Jahr. Am Geldautomat werden im Inhalt fünf Euro Gebühr fällig, im Ausland ist die Abhebung gratis. Dafür berechnet die LBB Bank ein Auslandseinsatzentgelt von 1,75 Prozent. Bei allen drei ausgezeichneten Angeboten gibt es kein Aufladelimit und alle Karten funktionieren beim digitalen Bezahlen sowohl mit iOS als auch mit Android.