Konjunktur Kreditvergabe im Euro-Raum wächst wieder kräftiger

Die Geschäfte von Industrie und Dienstleistern hatten sich im Währungsraum in den vergangenen Monaten merklich abgekühlt. Der nahende Brexit, Schwierigkeiten im Automobilsektor und der ungelöste US-Handelskonflikt sorgten für Gegenwind. Der Einkaufsmanager-Index von Industrie und Dienstleistern – ein wichtiges Konjunkturbarometer – war zuletzt gesunken. Ihre Kreditvergabe an Privathaushalte weiteten die Banken den EZB-Daten zufolge im November um 3,3 Prozent aus. Das ist der stärkste Zuwachs seit Anfang 2009. Im Oktober hatte das Plus noch bei 3,2 Prozent gelegen.