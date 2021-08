Konsumentenkredite: Das Kreditproblem der Kellner und Selbstständigen

Ein Sprecher der ebenfalls auf Konsumentenkredite spezialisierten Targobank beschreibt, dass sein Haus ebenfalls restriktiver Kredite vergebe. Sein Institut habe „bestimmte Berufsgruppen“ zwar nicht prinzipiell abgelehnt. Allerdings könnte wegen der weiter instabilen Wirtschaftslage bei Verbrauchern die „Kapitaldienstfähigkeit gefährdet“ sein, die in besonders hart getroffenen Branchen arbeiteten. Das heißt: Die Bank dürfte weniger Kredite etwa an Köche, Kellner oder Messebauer vergeben haben, weil sie nicht wusste, ob die das Darlehen zurückzahlen können. Auch Creditplus-Chefin Rudack erklärt im WirtschaftsWoche-Podcast, ihr Haus habe nicht mehr so viel Geld an Angestellte solcher Branchen verliehen, um Kreditausfälle auszuschließen. „Insbesondere die erste Phase der Pandemie im Frühjahr 2020“ sei für viele Banken von „großer Unsicherheit geprägt“ gewesen, bestätigt Verivox-Mann Maier.