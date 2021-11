Kosten für Finanzberater Streicht endlich die Provisionen!

Unterstützt Sie ein Anlageberater oder ein Lebensversicherungsvertreter oder haben Sie einen Fonds im Bankdepot? All das kostet Geld. Allerdings sind die Kosten häufig nur im Kleingedruckten oder in komplizierten Aufstellungen transparent. Bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin liegt das Thema auf dem Tisch. Nach dem Willen der Grünen sollen Verkäufer von Finanzprodukten, zu denen auch Lebens- und Rentenversicherungen gehören, in Deutschland künftig vom Anleger direkt ein Honorar erhalten. Momentan werden Banker und Versicherungsvertreter von den Produktherstellern entlohnt, also indirekt bezahlt. Der Anreiz dieser Berater ist groß, ein Produkt mit hoher Provision zu verkaufen, das für den Kunden nicht optimal sein muss. Ein Stundensatz in der Finanzberatung, wie er beim Handwerker, bei der Fahrschule oder beim Osteopathen üblich ist, wäre ein klarer Maßstab. Das Thema schreckt die Finanzbranche ebenso auf, wie die für sie tätigen Wirtschaftsprüfer und Beratungsgesellschaften. Am bestehenden System verdienen viele sehr gut mit, zulasten der Rendite des Anlegers.