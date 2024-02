Kreditausfälle und Verluste Droht den US-Regionalbanken erneut die Krise?

Rückblick: Vor knapp einem Jahr war die Silicon Valley Bank (SVB) gezwungen, Vermögenswerte, vor allem US-Staatsanleihen, mit hohen Buchverlusten zu verkaufen, nachdem Kunden massenhaft Einlagen abgezogen hatten. Das hielt sie bekanntlich nicht durch. Die SVB wurde am 10. März 2023 abgewickelt, es folgten Signature Bank und Silvergate Bank. Auch First Republic geriet in Schieflage, nachdem Kunden mehr als 100 Milliarden Dollar abgezogen hatten. Sie erhielt eine 30-Milliarden-Dollar-Infusion von anderen Banken und wurde letztlich von der Großbank JP Morgan übernommen. PacWest rettete sich in einer Fusion mit der kleineren Bank of California. Ein unkontrollierter Flächenbrand blieb aus.