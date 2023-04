Kreditausfallversicherungen Bankenkrise: Es muss nicht immer Spekulation sein

In den Fokus geriet hier vor allem die Deutsche Bank: Deren Versicherungsprämien gegen einen Zahlungsausfall stiegen sprunghaft an. Dieser Anstieg löste einen Kursrutsch aus, bei Aktien der Deutschen Bank, aber auch bei anderen europäischen Bankentiteln.



Die jährliche Prämie für Versicherungen gegen einen Zahlungsausfall nachrangiger Anleihen der Deutschen Bank stieg steil an und erreichte in der Spitze über 800 Basispunkte. Binnen weniger Tage hatte sich dieser CDS-Preis verachtfacht. Um zehn Millionen Euro abzusichern, mussten Versicherungsnehmer eine Prämie von über 800.000 Euro zahlen. Andrea Enria, Leiter der Bankenaufsicht bei der Europäischen Zentralbank (EZB), betrachtet das als besorgniserregendes Zeichen dafür, wie leicht Anleger verschreckt werden können. Mit wenigen Millionen Euro Einsatz in CDS ließen sich Milliarden bewegen.