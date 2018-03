Kreditwahnsinn: Wie ich 1000 Euro gewann - und (fast) nicht bekam

So habe ich als Kind auf einem Kirchenbasar einen Fernseher gewonnen, in einer Lotterie. Zwei Wochen später war die Kiste kaputt. Als Student habe ich in einem französischen Supermarkt einen Warenkorb im Wert von 120 Euro gewonnen. Aussuchen durfte ich mir die Sachen allerdings nicht. So bekam ich zum Beispiel mehrere Dosen teures Vanilleeis. Sehr lecker. Nur hatte ich in meinem Wohnheimzimmer nicht einmal einen Kühlschrank. Das gemeinsame Festmahl mit Studenten aus aller Welt brachte mir dafür dann viele neue Bekannte. Insofern: Kein Mitleid, bitte. Mir geht es super.