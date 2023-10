Krieg gegen Israel Israel-Anleihen: Finanzhilfe mit satter Rendite

Der Angriff der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel und die Aussicht auf einen langwierigen Krieg im Gazastreifen setzen israelische Wertpapiere an den Kapitalmärkten unter Druck. Direkt betroffen sind Staatsanleihen Israels, von denen an der Frankfurter Börse derzeit 20 Titel notiert sind. Zehnjährige Bonds von 2019 (ISIN XS1936100483) verlieren in einer ersten Reaktion auf die Kampfhandlungen fast zwei Prozent an Wert – in einem Umfeld, in dem andere Anleihen wie die in Europa dominierenden Bundespapiere sogar zulegen.