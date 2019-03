Krisengewinner Diese Geldmanager schlagen sich in unruhigen Zeiten am besten

Der in der Finanzkrise zu Ruhm gelangte Luca Pesarini kann schon länger nicht mehr an alte Erfolge anknüpfen. Das von ihm gelenkte Portfolio Ethna Aktiv liegt mit 128 Gesamtpunkten wieder nur auf den hinteren Rängen der Kategorie „ausgewogen“. SPSW Capital aus Hamburg, in den vergangenen Jahren mit Nebenwerten sehr erfolgreich und wiederkehrend unter den Top-Vermögensverwaltern, schafft es mit dem Portfolio Global Multi Asset Selection mit 337 Gesamtpunkten in der Kategorie „offensiv & flexibel“ auf einen Platz knapp hinter den Top 20. SPSW ist auch in der Königsklasse, in der nur das Fünf-Jahres-Plus zählt, gut platziert (siehe Tabelle).