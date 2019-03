Krisengewinner Diese Geldmanager schlagen sich in unruhigen Zeiten am besten

Solche Renditen werden die Kunden des Vermögensverwalters CSR in Hofheim am Taunus kaum schaffen. Wollen sie auch nicht. Wer den Weg in das Büro am Marktplatz des beschaulichen Taunus-Städtchens findet – neben dem Eingang zu einer Arztpraxis und der Partnervermittlung „Der gemeinsame Weg“ –, will vor allem eins: sein Vermögen erhalten. CSR-Kunden hatten zuvor meist schon andere Geldmanager ausprobiert, mit denen sie aber nicht richtig glücklich wurden. CSR-Gründer Norbert Clément erinnert sich an die Visite bei einem schwerreichen Kunden. Bevor Clément und Kollegen ihre Strategie präsentierten, habe der nur geseufzt: „Auf diesen Stühlen haben schon viele Magier gesessen.“ Er mache immer gleich klar, dass er nicht zaubern könne, sagt Clément – aber Vermögen bewahren, und deshalb seien Kunden auch mit 1,4 Prozent plus in den vergangenen drei Jahren nicht unglücklich.