Krisenjahr an den Börsen Die Generation Aktie darf jetzt nicht schlapp machen!

Wer in diesem Jahr an der Börse eingestiegen ist, hat wahrscheinlich Geld verloren. Der Weltaktienindex MSCI World sackte um gut zehn Prozent ab. Die Hoffnungsträger der Coronazeit sind abgeschmiert. Und Bitcoin und Co. ringen mehr denn je um ihre Daseinsberechtigung. 2022 war es für Privatanleger beinahe ein Ding der Unmöglichkeit, an den Finanzmärkten Geld zu verdienen – oder es wenigstens nicht zu verlieren.