Kritik an Kohlewirtschaft RWE-Aktien sind riskant – so schnell wie möglich abstoßen!

In diesem Jahr hat Deutschland in der ersten Jahreshälfte so viel Strom aus erneuerbaren Energiequellen produziert, dass davon jeder Haushalt des Landes für ein gesamtes Jahr mit Strom versorgt werden könnte. Es gibt keine Argumente mehr dafür, die Kohlewirtschaft aufrechtzuerhalten und jede mögliche Rechtfertigung zum Ausbau der Tagebaue sollte in einem langfristigen Kontext betrachtet werden. Der Weltklimarat IPCC hat es in seinem jüngsten Bericht deutlich gemacht: Der globale Ausstieg aus der Kohle muss jetzt erfolgen.