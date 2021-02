Krypto-Boom Schießt Elon Musk Bitcoin in den Himmel oder die Hölle?

Kann Musk die Ökobilanz aufbessern, indem er dank der Spekulationsgewinne noch mehr in die Expansion von Tesla und dessen Solarmodule und Akkus stecken kann? Klar ist, dass sich mit Bitcoin zumindest derzeit gute Geschäfte machen lassen. Twitter-Chef Jack Dorsey hat das bewiesen. Neben dem Kurznachrichtendienst führt Dorsey auch den von ihm gegründeten Bezahldienst Square. Seit dieser angekündigt hat, sich stärker mit Bitcoin zu beschäftigen und im Herbst vergangenen Jahres rund 50 Millionen Dollar in die Digitalwährung investierte, ist Squares Börsenkurs in die Höhe geschossen. Square ist mittlerweile 117 Milliarden Dollar wert. Als am Montag Tesla seine Bitcoin-Investition bekanntgab, legte Squares Kurs um acht Prozent zu.