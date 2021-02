Krypto-Boom Schießt Elon Musk Bitcoin in den Himmel oder die Hölle?

Nun erklärt sich, warum Musk seit Wochen so vehement für Bitcoin trommelt. Am 29. Januar nahm er sogar kurzzeitig den Hashtag #Bitcoin in seiner Twitter-Bio auf, was den Kurs der Kryptowährung innerhalb von Minuten nach oben bewegte. Ein paar Tage später erklärte er sich in einer Gesprächsrunde auf Clubhouse zum Bitcoin-Unterstützer.