Krypto-Turbulenzen China will gegen Bitcoin-Mining vorgehen – und der Kurs stürzt schon wieder ab

Im weiteren Handelsverlauf konnte sich der Bitcoin-Kurs vorerst in der Nähe des Tagestiefs stabilisieren. Erst am Mittwoch war er in kurzer Zeit bis auf 30.066 Dollar eingebrochen und damit auf das niedrigste Niveau seit Ende Januar. Auslöser des Kurssturzes waren ebenfalls kritische Signale aus China: Die Zentralbank des Landes bekräftigte ihre Ablehnung der Kryptowährung und das Ziel, Geschäfte mit ihr stärker zu regulieren. China arbeitet derweil selbst an einer digitalen Variante seiner Landeswährung Yuan und führt bereits erste Feldversuche durch.