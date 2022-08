Kryptobank Wie der Kryptocrash Nuri in die Insolvenz trieb

Im April gab Nuri an, ein Gesamtvermögen in Höhe von 500 Millionen Euro zu verwalten. Die Einlagen auf den Bankkonten, in den Krypto-Wallets – also digitalen Geldbörsen – und anderen Nuri-Angeboten seien von der Insolvenz nicht betroffen. Einen Auszahlungsstopp soll es nicht geben. Unternehmensangaben zufolge müssen sich Nuri-Kunden nicht um ihre Einlagen sorgen. Das Kundenvermögen liegt bei der Partnerbank Solaris.