Kryptobetrug Milliardenbetrug Onecoin: Im Schatten des Mega-Prozesses geht der Krypto-Bluff weiter

Mutmaßliche Mittäter vor Gericht, die Drahtzieher abgetaucht: Es wirkt, als sei Onecoin nach dem Milliardenschaden kollabiert. Doch im Schatten der juristischen Aufarbeitung hält der Hype in einigen Ländern weiter an, sagt Michaela Hönig, Professorin für Finanzwirtschaft und Vermögensmanagement an der Frankfurt University of Applied Sciences. „Das Konzept Onecoin läuft heute in über 40 Ländern in verschiedenen vertrieblichen Erscheinungsformen weiter, vor allem in südamerikanischen und afrikanischen Ländern.“