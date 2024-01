Kryptobetrug Onecoin Prozess um vermeintlichen „Bitcoin-Killer“ endet mit harten Haftstrafen

Das System Onecoin wuchs vor allem aufgrund eines besonderen Vertriebssystems, durch sogenanntes Multi-Level-Marketing. Dabei werben Kunden weitere Kunden an und fungieren so als Vertriebspartner. Je mehr neue Nutzer sie ins Boot holten, umso höher fielen ihre Erträge aus. Das ging aber nur gut, solange stetig neue Nutzer hinzukamen. Das Marketing für Onecoin entwickelte sich für Ignatova und Co. zu einem Selbstläufer. Viele Anleger wurden von Freunden und Bekannten dazu gebracht, in die vermeintliche Kryptowährung zu investieren. Wenn ein Kumpel etwas empfiehlt, wird es ja schon nicht so übel sein – dachten viele zumindest.