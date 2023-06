Kryptobörse Bis zu 4,1 Prozent: Jetzt drängt Bitpanda ins Zinsgeschäft

Bitpanda-Gründer Demuth sieht den großen Vorteil in Geldmarktfonds darin, dass Anleger rund um die Uhr über ihre Einlagen verfügen können. Anleger können ihr Geld jederzeit abziehen. Geldmarktfonds sind also so flexibel wie Tagesgeld. Fürs Finanzsystem bergen sie aber genau wegen dieser Stärke Risiken. Wenn massenhaft Anleger Geld aus den Fonds abziehen, kann das den Markt in Schieflage bringen.



Vor allem institutionelle Investoren wie Versicherer oder Banken parken Einlagen in Geldmarktfonds. Die gelten nämlich als Sondervermögen. Das bedeutet, dass die Einlagen im Falle einer Insolvenz komplett geschützt sind. Die Einlagensicherung bei vielen ausländischen Banken schützt lediglich Vermögen bis zu 100.000 Euro. In Deutschland gibt es darüber hinaus die erweiterte Einlagensicherung, die Einlagen bis zu fünf Millionen absichert.