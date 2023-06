Kryptobörse „Netz der Täuschung“: SEC-Klage bedroht die Mega-Kryptobörse Binance

Das sei auch ein Problem, weil das Mutterunternehmen Binance so die Kontrolle über die Vermögenswerte erhalte und „Kundenvermögen nach Belieben vermischen oder umleiten“ könne, schreibt die SEC in einem Onlinebeitrag. Unter anderem leite die Kryptobörse Gelder an Sigma Chain, ebenfalls ein Kryptounternehmen von Gründer Zhao.