Kryptobörse „Pyramide des Betrugs“: FTX-Gründer Sam Bankman-Fried im Milliardenprozess schuldig gesprochen

Lange brauchte die Jury nicht, um sich zu einigen. Nach nur fünf Stunden Beratung entschieden sie über den Ausgang in einem der größten Wirtschaftsskandale der vergangenen Jahre: In dem Prozess gegen den Gründer der kollabierten Kryptobörse FTX sprachen sie Sam Bankman-Fried am Donnerstag (Ortszeit) in allen sieben Anklagepunkten schuldig. Die New Yorker Geschworenen haben keinen Zweifel, dass sich der einstige Star der jungen Kryptowelt aus reiner Gier an Kundengeldern bereichert habe, um ein Leben in Saus und Braus zu führen – mit schicken Villen auf den Bahamas und allem, was sonst dazu gehört.