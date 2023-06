Kryptobörsen Erst Binance, jetzt Coinbase: Die Klageflut der SEC bedroht den Kryptosektor

Anleger reagierten beunruhigt auf die Klage gegen die zweitgrößte Kryptobörse der Welt. Der Kurs der Coinbase-Aktie stürzte zum Handelsstart an der Wall Street um gut 20 Prozent ab. Seit Börsendebüt im Jahr 2021 hat der Kurs inzwischen 84 Prozent nachgegeben. Auch bei Bitcoin und Co. gab es leichte Kursrückgänge. Schon am Vortag waren die Kurse von Kryptowährungen gesunken. Denn schon da gab es Turbulenzen in der Kryptobranche.