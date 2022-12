Kryptobörsen in der Krise Wie der Krypto-Riese Binance das Vertrauen der Anleger zu verspielen droht

In normalen Zeiten hätte man die Voyager-Übernahme sicher als Erfolgsmeldung für Binance verbucht, als weiteren Expansionsschritt der wichtigsten Handelsplattform für Kryptowährungen. Doch normal ist in der Welt von Bitcoin und Co. schon lange nichts mehr. Das Jahr 2022 war geprägt von Kurseinbrüchen und Insolvenzen, mit FTX traf es die drittgrößte Kryptobörse der Welt. Die Endzeitstimmung in der Kryptowelt rückt derzeit Meldungen wie die Voyager-Übernahme in den Hintergrund.