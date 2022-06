Kryptocrash Der Kryptoabsturz offenbart die Mythen des Bitcoin

Die Folgen spürten auch deutsche Kunden der Neobank Nuri. Wer dort in spezielle Kryptoanlagen investierte, legte sein Geld letztlich bei Celsius an. Auch die Kryptofirma Babel Finance stoppte Abhebungen. Zwischenzeitlich war sogar bei Binance, der größten Kryptobörse der Welt, der Handel eingeschränkt worden. Für eiserne Kryptoanhänger stellen diese Vorfälle Kryptowährungen nicht infrage. Sie predigen ohnehin das Grundprinzip „Not your keys, not your Coins“. Nur wer seine Coins selbst verwahrt, hat vollen Zugriff.